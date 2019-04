Encore une acquisition pour l’opérateur alternatif. Après ITC Ariane Services en janvier dernier, VoiP Télécom prend le contrôle de l’installateur francillien MC Group et de ses filiales (Parson, MC Infinity, MC Network) dans le cadre d’une session prepack. Le groupe, qui réalise 6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un effectif de 47 personnes, était en redressement judiciaire depuis le 8 février dernier. « MC Group a eu des difficultés financières mais, de notre point de vue, c’est une activité saine avec notamment un beau portefeuille d’un millier de clients et des expertises techniques pointues, notamment sur les technologies Mitel », expose Pierre de Leusse, associé de Voip Télécom.

L’opérateur a repris l’ensemble de l’effectif de MC Group et de ses filiales. Les salariés et les actifs de MC Group sont regroupés dans une nouvelle structure créée pour l’occasion, Parson Télécom, qui devient filiale à 100% de VoiP Télécom. Comme il l’a fait pour ses précédentes acquisitions – ITC Ariane Services, on l’a vu, mais également Normhost, Etit, etc. – l’opérateur va ensuite s’employer à faire passer progressivement la base clients héritée de MC Group de la téléphonie traditionnelle à la VoIP en s’appuyant sur les expertises présentes au sein du groupe.

Avec cette nouvelle opération, effective au 8 mars dernier, VoiP Télécom porte son portefeuille à 8.000 clients et son volume d’affaires à plus de 56 M€ pour un effectif de l’ordre de 320 personnes.