Le groupe Voip Télécom annonce l’acquisition de l’intégrateur télécom ITAC, scellant ainsi sa huitième opération de croissance externe depuis sa reprise par son actuel président William Binet en 2014. Voip Telecom a notamment racheté Senso telecom, Etit, Normhost et, dernièrement, ITC Ariane Services. Créée il y a plus de 60 ans, ITAC fait partie des acteurs de référence sur le marché de l’intégration télécom. La société a réalisé 13,5 M€ de chiffre d’affaires en 2019 sur un parc de 2500 clients (PME et grands comptes) avec un effectif de 80 collaborateurs. VoIp Telecom va clôturer son exercice 2019 à 70 M€ de chiffre d’affaire avec un parc de 10 000 clients (grands comptes, administrations, ETI, PME) et un effectif de 380 personnes réparti sur une dizaine d’agences. Pour cette opération Voip a été accompagnée par la banque d’affaires Crescendo Finance.