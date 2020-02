VMware met à jour sa tarification par processeur. A partir du 2 avril, pour toute offre logicielle faisant l’objet d’une licence par processeur, le client devra s’acquitter d’une licence couvrant jusqu’à 32 cœurs physiques. Au-delà de 32 cœurs par CPU, les clients devront acquérir des licences supplémentaires. Le changement aura un impact sur les processeurs pour datacenters dotés d’un nombre élevé de cœurs tels que l’EPYC Rome d’AMD et les prochains Cooper Lake à 56 cœurs d’Intel pour lesquels la facture sera doublée.

Sur son blog, VMware explique qu’en adoptant une tarification par tranche de 32 cours qu’il s’aligne sur les modèles de tarification standard dans l’industrie du logiciel. « Cette approche permettra aux clients de comparer plus facilement les licences et les prix des logiciels entre VMware (utilisant une tarification par processeur jusqu’à 32 cœurs) et d’autres fournisseurs (utilisant une tarification par cœur). Cela nous aide également à maintenir une tarification simple et adaptée à l’évolution du marché du matériel », peut-on lire. L’éditeur rappelle qu’il applique déjà un modèle de tarification par cœur pour des produits tels que VMware Enterprise PKS et VMware NSX Data Center.

Il ajoute que l’adoption d’une nouvelle métrique n’aura probablement aucun impact sur la grande majorité de ses clients actuels car ils utilisent des serveurs Intel et AMD dotés de processeurs ne dépassant pas 32 cœurs. Les autres disposeront d’un délai de grâce. Ceux qui achèteront des licences logicielles VMware pour un déploiement sur des serveurs physiques dotés plus de 32 cœurs par CPU avant le 30 avril 2020 pourront en effet obtenir les licences supplémentaires par CPU nécessaires sans bourse délier.

Interrogés par CRN, certains partenaires ont déclaré que ce changement pourrait permettre à Nutanix ou à Scale Computing de remporter des contrats dans un face-à-face avec VMware.

« Je suis un peu nerveux quant au type de marketing que Nutanix va sortir après cela. Je pense que cela leur donnera plus de munitions », a expliqué un de ces partenaires.