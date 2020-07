Word vient de réaliser une emplette de plus. Après les acquisitions récentes d’Octarine et de Lastline, la firme de Palo Alto vient en effet de s’offrir Datrium, une startup qui propose la reprise après sinistre en tant que service (DRaaS) avec VMware Cloud sur AWS. Ce service fournit des sauvegardes incrémentielles chiffrées, dédupliquées et stockées dans AWS S3 à coût optimisé précise la filiale de Dell. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Selon Crunchbase, la jeune pousse basée à Sunnyvale a levé 170 millions de dollars depuis sa création en 2012.

« A la clôture de l’opération, le service Datrium de reprise après sinistre étendra la solution existante DRaaS VMware Site Recovery », explique John Gilmartin, directeur général de la business unit Cloud Platform de VMware sur le blog de l’entreprise. « Il s’agit d’une avancée significative pour aider les clients à créer des clouds hybrides en combinant l’infrastructure et les opérations cohérentes de VMware Cloud avec Datrium DRaaS pour réduire le coût et la complexité de la continuité des activités. » S’appuyant sur les prévisions d’IDC pour la période 2019-2023, il indique que le DRaaS est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en matière de protection des données avec un marché de 4,5 milliards de dollars et un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 15%.

« Plus important encore, Datrium apportera à VMware une équipe d’ingénieurs de classe mondiale possédant une expérience approfondie dans les technologies de stockage, de virtualisation, de protection des données et de cloud. Datrium est déjà un partenaire VMware offrant un service DR de bout en bout avec VMware Cloud on AWS », précise encore John Gilmartin.