VMware annonce deux versions majeures de sa suite phare VMware Cloud Foundation (VCF) en mars et juillet 2025. En termes de budget R&D alloué, on sait à présent que la version de mars s’est vu attribuer 2,9 milliards de dollars et celle de juillet 750 millions de dollars, selon les informations obtenues par The Register dans un document remis par VMware à la SEC.

Le portefeuille de VMware ne dispose toujours pas d’un SDK unifié et d’une authentification unique. Ces omissions rendent sa gestion complexe. Broadcom annonce que la prochaine version 9.0 de VCF va remettre de l’ordre dans tout cela et offrir « une puissante plateforme de cloud privé ».

De quoi justifier la forte augmentation des prix pratiqués par VMware depuis son acquisition par Broadcom ?