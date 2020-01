Comme chaque année à la même période, VMware licencie. Des sources internes à l’entreprise ont en effet indiqué à CRN que le spécialiste de la virtualisation supprimait quelques centaines d’emplois dans le monde. Contacté par nos confrères, la société a confirmé des « licenciements limités ». « Cela fait partie du rééquilibrage régulier de la main-d’œuvre qui garantit que les ressources des entreprises et des zones géographiques mondiales de VMware sont alignées sur les objectifs stratégiques et les besoins des clients », indique-t-elle dans un communiqué. « Nous avons un programme actif de soutien aux employés pour garantir, dans la mesure du possible, que les salariés concernés seront redéployés dans des postes ouverts au sein de VMware. » VMware a tenu à souligner que malgré ces licenciements le nombre de salariés ne cessait de s’accroître. « Il y a actuellement plus de 1.250 offres d’emploi répertoriées sur la page carrière de VMware.com », a précisé la firme de Palo Alto. « Nous continuons à recruter dans des domaines d’importance stratégique pour l’entreprise. »

Ces suppressions de postes interviennent quelques semaines après l’acquisition de Pivotal. Au cours des 12 derniers mois, VMware a acquis un total de 10 sociétés, parmi lesquelles Intrinsic, Avi Networks, AeterPal, mais aussi le poids lourd de la sécurité des points d’accès Carbon Black.