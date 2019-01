Comme chaque année à la même période, VMware licencie afin que ses ressources répondent aux besoins du marché, indique CRN. « Nous pouvons confirmer qu’un nombre limité de changements ont eu lieu dans nos effectifs ce mois-ci », a reconnu l’entreprise dans un communiqué parvenu à nos confrères. « Cela fait partie du rééquilibrage régulier des effectifs qui garantit que les ressources de l’ensemble des activités et des zones géographiques mondiales de VMware sont alignées sur les objectifs stratégiques et les besoins des clients. » Le nombre des personnes, les activités et les zones géographiques affectées ne sont pas précisées. Toutefois, d’après certaines sources internes, le nombre d’employés licenciés est inférieur au nombre de postes vacants dans l’entreprise. A en croire son site web, VMware cherche actuellement à recruter près de 2.000 personnes, dont 599 en ingénierie et 736 dans la vente.

La firme de Palo Alto a expliqué avoir mis en place un programme actif de soutien aux salariés licenciés pour garantir, dans la mesure du possible, que ces derniers soient redéployés vers des postes ouverts.

Au 2 février 2018, VMware comptait environ 21.700 collaborateurs, contre 19.900 le 1 er janvier 2017, indiquent nos confrères qui se basent sur des documents déposés à la SEC (US Securities and Exchange Commission).

Interrogé en décembre dernier par nos confrères, le CEO de VMware, Pat Gelsinger, avait indiqué que sa priorité pour 2019 était de travailler avec les clients pour faire face au principal défi auquel ils sont confrontés : l’ère du multicloud.