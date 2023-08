VMware a profité de sa conférence Explore 2023 pour dévoiler de nouvelles solutions de gestion à grande échelle des infrastructures en périphérie. Le fournisseur estime que les systèmes Edge actuels, basés sur des intégrations matérielles et logicielles propriétaires, doivent laisser place à un une nouvelle génération de solutions, définies par logiciel, programmable et évolutives.

« La demande croissante d’informatique de pointe dans tous les secteurs entraîne le besoin d’automatisation et d’orchestration », souligne Sanjay Uppal, vice-président senior et directeur général de la division Service Provider and Edge de VMware, dans un communiqué.

À cette fin, le géant de la virtualisation a présenté VMware Edge Cloud Orchestrator (VECO). Dérivé de l’ancien VMware SASE Orchestrator et intégrant les capacités de VMware Edge Compute Stack, VECO est une console d’administration unifiée qui apporte une gestion globale de l’infrastructure, de la mise en réseau et de la sécurité.

« Les améliorations apportées à l’orchestrateur aideront les clients à planifier, déployer, exécuter, visualiser et gérer leurs environnements de périphérie de manière fluide », fait valoir l’éditeur. La solution est déjà expérimentée par Audi, qui cherche à faire progresser l’automatisation de ses usines et à éliminer les PC et équipements individuels de ses ateliers.

« En fin de compte, cela augmentera la disponibilité, l’agilité et la vitesse de déploiement de nouvelles applications et de nouveaux outils sur la chaîne de production », témoigne Jörg Spindler, responsable mondial de l’ingénierie du constructeur. « VMware Edge Compute Stack (ECS) et VMware Edge Cloud Orchestrator (VECO) offriront à Audi un moyen évolutif d’exploiter une infrastructure de périphérie distribuée, de gérer les ressources plus efficacement et de réduire ses coûts d’exploitation. »

VMware collabore avec ses clients pour résoudre des cas d’usages dans des secteurs comme la fabrication, l’énergie, la santé ou encore la vente au détail. Sur cette dernière verticale, le fournisseur a présenté VMware Retail Edge, sa plateforme pour l’innovation et l’optimisation en magasin. Là encore la plateforme aidera les clients à déployer et maintenir des applications à distance à grande échelle, sur des centaines ou des milliers de magasin. La plateforme vise aussi à les aider à adopter les solutions de partenaires plus rapidement et à meilleur coût, en consolidant ces applications sur une plateforme d’innovation unifiée et évolutive.

VMware a enfin annoncé le lancement ce trimestre de VMware Private Mobile Network, un service managé de connectivité, élaboré avec les opérateurs et visant à simplifier la gestion des réseaux mobiles privés.