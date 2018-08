Profitant de VMworld qui se déroule à Las Vegas cette semaine, le CEO de VMware, Pat Gelsinger, a annoncé le rachat par sa société de CloudHealth Technologies. Il n’a pas indiqué le prix de la transaction, mais selon Reuters qui cite des sources proches du dossier il approcherait les 500 millions de dollars.

Créé en 2012 et basé à Boston, l’éditeur a développé une plateforme de gestion qui permet aux entreprises de contrôler et gérer les coûts, la gouvernance, l’automatisation, la sécurité et la performance de leurs environnement de cloud public, qu’il s’agisse d’AWS, de Microsoft Azure ou de Google Cloud. CloudHealth revendique à ce jour 3.000 clients dans le monde parmi lesquels Yelp, Dow Jones ou encore Skyscanner.

Une fois l’acquisition finalisée, c’est-à-dire au cours du troisième trimestre de l’exercice 2019, la plateforme sera intégrée aux services d’automatisation cloud de VMware ainsi qu’à VMware Secure State et Wavefront by VMware. « Quiconque développe des applications opérant dans un cloud utilise plusieurs clouds publics. Comment dois-je gérer cette complexité ? CloudHealth répond parfaitement à cela », a expliqué Pat Gelsinger à Reuters. Selon une étude de Forrester Research, 91% des décisionnaires de grandes entreprises affirment utiliser au moins deux fournisseurs de cloud public, 19% ‘entre eux en utilisant entre six et neuf.