HPE annonce une solution de virtualisation maison, VM Essentials, à l’occasion de son forum Discover Europe à Barcelone. Cette alternative à VMware ESXi devrait être disponible à partir de décembre 2024. Private Cloud Business Edition avec un logiciel VM Essentials intégré devrait être disponible au printemps 2025.

« Désormais, quel que soit l’endroit où VM Essentials tourne, qu’il s’agisse de cloud privé, de notre matériel ou de matériel tiers, grâce à Morpheus, nous pouvons permettre à nos clients de gérer toutes ces machines virtuelles dans un seul plan de gestion avec Morpheus Data », déclare Hang Tan, directeur d’exploitation (COO) d’Hybrid Cloud chez HPE.

VM Essentials peut également gérer les clusters d’hyperviseurs existants et offre des capacités de conversion d’images, selon l’entreprise. Les services de sauvegarde et de restauration Cohesity et Commvault prendront en charge la plateforme et elle s’intégrera aux outils Zerto et OpsRamp de HPE.

L’entreprise n’a pas encore divulgué les coûts de licence mais on sait que la facturation se fera par socket pour les hôtes HPE VME, sans frais supplémentaires pour la connexion de clusters VMware existants.

« Je pense que l’arrivée de VM Essentials va stimuler l’activité du réseau de distribution », a déclaré Hang Tan auprès de CRN. « Notre tarification ‘à la prise’ rend très attrayante la réorganisation d’une ancienne infrastructure datant de cinq ou six ans en une nouvelle infrastructure moderne, durable et plus sûre », ajoute-t-il. « En outre, les partenaires peuvent ajouter des couches de services pour construire un cloud privé complet avec une offre en libre-service ou gérée ».

Selon CRN, nombreux sont les partenaires qui considèrent VM Essentials comme une alternative directe au modèle VMware Cloud Foundation de Broadcom. Hang Tan tempère. Selon lui, l’offre est « complémentaire » de VMware Cloud Foundation. Le message pour les partenaires axés sur le marché intermédiaire n’est pas d’essayer de remplacer les licences de logiciels de virtualisation déjà en place mais de se concentrer sur de nouvelles charges de travail.