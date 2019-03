Veritas annonce l’acquisition d’Aptare, un éditeur de logiciels basé à Campbell, en Californie. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Créé en 1993, Aptare a développé des solutions analytiques pour les environnements de cloud hybride et une plateforme d’analyse ouverte et extensible. Aptare prend en charge les systèmes de stockage et de sauvegarde en nuage hybrides, ainsi que des technologies telles qu’OpenStack, le stockage défini par logiciel et les infrastructures flash.

La technologie d’Aptare devrait permettre à Veritas de proposer à ses clients une plateforme d’analyse améliorée leur fournissant des informations détaillées et des rapports sur leurs différents environnements de protection des données, d’infrastructure virtuelle et de stockage. Ils devraient pouvoir ainsi avoir une meilleure visibilité de leur infrastructure sur site et dans le cloud et disposer d’une plateforme de reporting commune, de la bande au disque en passant par le cloud. L’ajout des solutions analytique d’Aptare au portefeuille de produits de Veritas renforce également les intégrations des produits du spécialiste de la protection des données avec des fournisseurs de technologie et de cloud clés tels que VMware, AWS, Microsoft Azure, OpenStack et ServiceNow.

« Grâce à IT Analytics d’Aptare, les clients de Veritas bénéficieront désormais de la création de rapports et d’analyses améliorées pour NetBackup et d’autres applications tierces », affirme dans un communiqué Greg Hughes, CEO de Veritas Technologies. « Nous simplifions l’accès des clients aux informations critiques concernant leur infrastructure et nous leur fournissons un guichet unique pour toutes les exigences en matière de création de rapports, sur site, dans n’importe quel cloud et dans leur écosystème technologique. »

« L’approche agnostique vis-à-vis des fournisseurs d’Aptare en matière d’analyse de données est essentielle au framework permettant de gérer la structure IT moderne des entreprises », ajoute de son côté Richard Clark, CEO d’Aptare. « Il permet de réaliser des économies, de créer un environnement de stockage sain et de générer des rapports complets avec des analyses approfondies. Il offre aux professionnels de l’informatique toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection et la restauration de leurs données. »