Les analystes de Wall Street seraient-ils devenus trop prudents ? Après Seagate, Microsoft et Google, c’est Amazon qui publie des résultats trimestriels supérieurs à leurs prévisions. Dopé notamment par l’acquisition de la chaîne de supermarchés bio Whole Foods Market acquise le 28 août dernier (qui a rapporté 1,3 milliard d’euros), le chiffre d’affaires du géant de la vente en ligne a grimpé de 33,7% à 43,7 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 42,1 milliards de dollars. Ces bons chiffres profitent également d’un impact favorable des taux de change mais aussi et surtout de l’activité cloud, puisqu’AWS a vu ses revenus s’envoler de 41,9% à 4,58 milliards de dollars, soit 11% des revenus du groupe.

Malgré l’apport de 21 millions de dollars provenant de Whole Foods Market, le revenu opérationnel chute de 40% à 347 millions de dollars.

Le bénéfice enregistré par la firme de Jeff Bezos est lui aussi supérieur aux attentes de Wall Street puisqu’il atteint 256 millions de dollars, ou 52 cents par action au lieu des 49 cents espérés. Cela représente une progression de 1,6% sur un an.

Pour le trimestre en cours, Amazon s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 56,0 milliards de dollars et 60,5 milliards de dollars, ce qui représente une croissance annuelle comprise entre 28% et 38%. Les analystes pronostiquent quant à eux un revenu de 58,75 milliards de dollars. La firme de Seattle table par ailleurs sur un revenu opérationnel compris dans une fourchette très large, puisqu’elle s’étend de 300 millions de dollars à 1,65 milliard de dollars, à comparer au 1,3 milliard de dollars enregistré au quatrième trimestre 2016. « Ces prévisions supposent, entre autres, qu’aucune nouvelle acquisition d’activités, investissement, restructuration ou règlement juridique ne soit conclu », tient à préciser Amazon dans son communiqué.