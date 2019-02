Amazon a terminé le quatrième trimestre 2018 avec un chiffre d’affaires de 72,4 milliards de dollars en croissance de 20% d’une année sur l’autre. Le résultat opérationnel atteint 3,8 milliards de dollars, contre 2,1 milliards de dollars un an plus tôt. Le revenu net s’établit à 3,0 milliards de dollars ou 6,04 dollars par action, contre 1,9 milliard de dollars, ou 3,75 dollars par action, un an plus tôt.

La progression est encore plus significative pour l’activité cloud. En effet, AWS enregistre sur la période 7,4 milliards de dollars de revenus, soit un bond de 45%. La filiale cloud contribue ainsi au chiffre d’affaires d’Amazon à hauteur de plus de 10%. Son résultat opérationnel est de 2,18 milliards de dollars (contre 1,35 milliards de dollars un an plus tôt), soit environ les deux tiers du produit d’exploitation du groupe.

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires d’Amazon bondit de 30% à 232,9 milliards de dollars. Le revenu opérationnel atteint 12,4 milliards de dollars, comparé à 4,1 milliards de dollars en 2017. Le revenu net est de 10,1 milliards de dollars, ou 20,14 dollars par action.

La filiale AWS affiche quant à elle des revenus annuels de 25,7 milliards de dollars, soit 11% du chiffre de l’affaires du groupe de Seattle. Le résultat opérationnel est de 7,3 milliards de dollars, contre 4,3 milliards de dollars en 2017.

Interrogé par un analyste, qui s’étonnait de la baisse de la marge (qui est passée de 32% au troisième trimestre à 29,3% au quatrième trimestre) enregistrée par la division cloud, le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a expliqué qu’il était très satisfait de cette marge. « De tous temps, cette activité offre une combinaison de prix bas, d’expansion géographique et d’augmentation des effectifs, spécialement des équipes techniques et des équipes de vente qui réalisent de nouveaux et innovants produits, et reste très pertinente dans l’esprit de nos clients », a-t-il expliqué.