Microsoft met fortement l’accent sur le Cloud avec la fourniture des ressources AZURE et Office 365 via le contrat CSP (Cloud Service Provider). Pour y souscrire, vous devez vous engager auprès d’un grossiste CSP, dont Crayon. Nos investissements sur ce modèle contractuel nous permettent aujourd’hui de revendiquer le titre de #1 parmi les partenaires Cloud et Services Microsoft.

Rejoignez nous !

Signer son contrat CSP chez Crayon, c’est se simplifier la vie et maximiser ses revenus

Nos différences :

Cloud-iQ, un portail personnalisé pour gérer vos comptes clients (provisionning, suivi des consos, de votre facturation….)

Un écosystème de partenaires pour accompagner vos clients (formation 0365 en MOOC, …)

Du conseil gratuit de Cloud Architect sur AZURE. Jusqu’a fin juin, 4 h de consulting AZURE offertes pour la signature d’un contrat CSP AZURE engageant des consommations.

Des équipes commerciales spécialisées pour vous aider à construire vos offres clients

Des « incentives » généreux pour doper votre revenue en fonction de vos consommations.

Des solutions techniques pour basculer vos clients Exchange en CSP.

N’attendez plus et signer rapidement votre CSP AZURE et/ou Office 365 chez Crayon !