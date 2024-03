Le spécialiste de la sauvegarde et de la protection de données Veeam a annoncé avoir prolongé pour 5 ans son partenariat stratégique avec Microsoft. Les deux éditeurs vont développer conjointement de nouvelles solutions, notamment d’IA avec l’intégration de Microsoft Copilot à la nouvelle plateforme Veeam Data Cloud sur Azure.

Lancé au début du mois, Veeam Data Cloud fournit une sauvegarde en tant que service (BaaS) disponible pour Microsoft 365 et Microsoft Azure. En plus de développer conjointement ces solutions, les deux éditeurs s’associeront pour leur co-commercialisation.

« L’extension de notre partenariat avec Microsoft apporte les avantages de la technologie Veeam – à la fois en matière de protection des données et de récupération des ransomwares – à encore plus de clients utilisant Microsoft 365 et Microsoft Azure », commente dans un communiqué Anand Eswaran, PDG de Veeam. « Ce partenariat débouchera également sur une incroyable innovation conjointe, notamment en apportant les capacités de Microsoft Copilot à la famille de produits Veeam ».

L’intégration de Microsoft Copilot et l’ajout de fonctionnalités d’IA aux produits de sauvegarde et de restauration Veeam visent à favoriser l’analyse automatisée des données et à la rendre plus lisible.

« En collaboration avec Veeam, nous aidons déjà des millions d’utilisateurs à protéger pleinement leurs données d’entreprise sur Microsoft 365 et Microsoft Azure », ajoute Justin Althoff, vice-président exécutif et directeur commercial de Microsoft. « Je suis heureux de renforcer notre collaboration en combinant le copilote de Microsoft et Azure avec les solutions de protection des données de Veeam pour aider nos clients à sauvegarder, protéger et restaurer leur patrimoine de données mieux et plus rapidement que jamais ».

Veeam revendique 450 000 clients dans le monde et Microsoft 18 millions d’utilisateurs protégés par les solutions de Veeam. L’objectif du partenariat est aussi d’accélérer la migration des clients sur site vers Veeam Data Cloud hébergé sur Azure. Les clients pourront aussi utiliser la plateforme de protection des données Kasten de Veeam lors de la migration vers le service Azure Kubernetes de Microsoft.