Porté par une croissance toujours très forte (de l’ordre de +50%) elle-même stimulée par les projets de conformité RGPD, Varonis multiplie les initiatives en direction de ses partenaires afin de les aider à monter en puissance sur son offre. « L’idée c’est de leur permettre de construire rapidement leur expertise et de faire en sorte qu’ils créent une offre de services autour de nos technologies », explique Norman Girard, vice-président et directeur général de Varonis Europe.

Il y a un an, l’éditeur avait commencé par mettre en place un cursus de formation à leur destination. Un programme qui lui a permis de porter à une centaine le nombre d’ingénieurs de ses partenaires certifiés sur ses produits. En parallèle, Varonis a sensiblement renforcé ses équipes dédiées aux partenaires, avec notamment une personne en charge de l’avant-vente et des formations techniques et plusieurs responsables de développement.

Deux d’entre eux sont affectés à temps plein à des partenaires (Insight et SCC) et quatre autres tournent par étapes de quelques jours chez les autres partenaires. « Ces responsables de développement ont vocation à construire le carnet de commande des partenaires les moins expérimentés – une façon de les faire monter en compétence en leur faisant toucher du doigt le business – ou à maintenir le flux des projets des plus expérimentés », note Norman Girard.

La prochaine étape sera l’ouverture en septembre d’un lab de formation pratique au sein de ses locaux de Courbevoie qui permettra aux partenaires de manipuler les produits et de se familiariser avec des scénarios d’usage. « On souhaite déléguer entièrement à nos partenaires la gestion des preuves de concept, notamment sur le segment des comptes de petite et moyenne taille », détaille Norman Girard.

Spécialiste de la gouvernance des données, Varonis a fondé son activité sur la fourniture aux entreprises d’outils visant à reprendre le contrôle de leurs données. L’éditeur intervient notamment sur des projets de réurbanisation de systèmes de fichiers et, de plus en plus, sur des projets de mise en conformité RGPD. Sur ce marché, sa solution Data classification engine, qui repère les données à caractère personnel dans la masse des données stockées par les entreprises et dit si elles sont exposées, fait des merveilles. « Pour les partenaires, c’est l’outil idéal pour réaliser une analyse de risques et proposer ensuite des services de remédiation. C’est un vrai générateur de business », se félicite Norman Girard.

Autres produits ayant le vent en poupe actuellement : DatAdvantage pour Office 365, sa solution de contrôle d’accès aux données pour les environnements Office 365 ; Varonis Edge, qui documente les attaques détectées, et Varonis Automation Engine, son outil de remédiation automatique.