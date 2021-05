USERCUBE, éditeur de solutions de Gestion et de Gouvernance des identités (IGA)en SaaS , renforce sa stratégie de distribution indirecte pour soutenir son hyper croissance en France comme à l’international où l’entreprise dispose déjà de premières représentations en Europe et bientôt aux États-Unis.

Dans ce contexte, l’éditeur vient de recruter un responsable Channel en charge de développer et de piloter les relations partenaires. Sur les prochains mois, USERCUBE ambitionne de renforcer son réseau existant en s’entourant de nouveaux partenaires complémentaires qui seront en charge de revendre et d’intégrer l’offre IAG Saas de USERCUBE. Ce type d’accord permettra de créer de la valeur ajoutée pour les partenaires qui pourront accroitre leur avantage concurrentiel.

Au-delà des partenariats commerciaux, USERCUBE souhaite également accélérer ses alliances technologiques afin de compléter son offre pour répondre à des projets toujours plus dimensionnés intégrant différents volets en matière de cybersécurité.

Pour garantir le succès de sa politique partenaires, USERCUBE a conçu un programme certifiant qui intègre de nombreuses ressources techniques et commerciales (formations, support dédié, accompagnement, plan marketing et de promotion commun, etc.). USERCUBE sélectionnera enfin ses partenaires après une évaluation précise de leurs compétences et dans une logique de coopération de long terme.

Quantin François, reponsable channel chez USERCUBE « En 2021, nous allons continuer de nous entourer de partenaires pour renforcer notre croissance. Nos partenaires pourront accéder à des opportunités passionnantes en travaillant à nos côtés sur le sujet stratégique de l’IAG qui se positionne comme un élément central pour les DSI. Grâce à notre approche 100 % Saas, nous offrons à nos partenaires la possibilité de mettre rapidement en œuvre et dans une logique industrielle des projets IAG performants en France comme à l’international. »