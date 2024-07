Le Living Computers Museum de Seattle, musée de l’histoire de l’informatique fondé par Paul Allen, ferme définitivement. Il abritait une collection inégalée de mainframes et micro-ordinateurs historiques, tous restaurés et fonctionnels.

Paul Allen fut le cofondateur de Microsoft avec Bill Gates. C’est en milliardaire qu’il a quitté la société qu’il avait fondée en 1983, suite au diagnostic d’un lymphome de Hodgkin. L’homme a alors poursuivi, à l’instar de Bill Gates, une carrière d’investisseur et de philanthrope. Et parmi ses passions, il y avait son fameux Living Computers Museum de Seattle qu’il avait créé en 2012.

Celui-ci contenait probablement la plus belle collection au monde de superordinateurs, mainframes, mini-ordinateurs et micro-ordinateurs, dans leur immense majorité totalement restaurés et opérationnels. Aux côtés de machines mythiques comme Apple I, Apple IIe, Commodore PET, Commodore 64, Amiga 500, Atari ST 1040, NextCube, IBM PC Jr, TI 99/4A, on pouvait aussi y trouver des reliques comme le Nova de Data General, l’IBM 360, le Xerox Alto, le Cray-1 et bien évidemment le PDP-10 de DEC sur lequel les jeunes et boutonneux Paul Allen et Bill Gates ont fait leurs premières armes dans l’informatique.

Paul Allen est décédé en octobre 2018 et ses héritiers n’ont pas la même passion pour l’histoire de l’informatique. Fermé en 2020 pour cause de COVID, le musée de Paul Allen n’avait jamais rouvert. Ses héritiers ont annoncé la semaine dernière sa fermeture définitive et la vente aux enchères chez Christies d’une partie des acquisitions réalisées par Paul Allen.

Le musée disposait d’un site Web avec une riche collection d’émulateurs en ligne. Le site n’est désormais plus accessible mais les émulateurs ont apparemment été repris par SDF.ORG, un site qui donne accès à des systèmes ancestraux sous Unix.