Evoquée par le Wall Sreet Journal le mois dernier, l’introduction prochaine de McAfee en bourse semble se confirmer. Cette fois, c’est Bloomberg qui a recueilli des informations auprès de plusieurs personnes proches du dossier.

Selon lui, l’éditeur de solutions de cybersécurité travaille avec Morgan Stanley et Bank of America, ainsi qu’avec un syndicat de banquiers pour aboutir à une IPO cet automne. Les propriétaires de l’entreprise – TPG, Intel et Thoma Bravo – estiment que l’opération permettrait de lever 8 milliards de dollars.

La décision finale n’est toutefois pas encore prise. Une entrée en bourse constituerait un aller-retour pour la firme de Santa Clara créée par John McAfee en 1989. Souhaitant intégrer des fonctions de sécurité directement dans ses puces, Intel, qui nageait alors en pleine prospérité, rachetait en 2010 tous les titres de l’éditeur en circulation au prix de 48 dollars, soit un débours de 7,7 milliards de dollars, et faisait de la société sa division Intel Security. Six ans plus tard, le fondeur, dont les affaires étaient moins brillantes, cédait le contrôle de l’éditeur, qui reprenait son nom d’origine, à TPG pour 3,1 milliards de dollars, mais conservait une participation de 49%. Suite à un accord avec TPG, Thoma Bravo participait à l’opération de manière très minoritaire. Enfin, en décembre dernier, des négociations préliminaires s’engageaient entre les trois protagonistes en vue de l’achat de l’entreprise par le seul Thoma Bravo, sans toutefois aboutir.

Depuis deux ans, McAfee a enrichi son portefeuille avec les acquisitions de Skyhigh Networks, un fournisseur de sécurité dans le cloud, pour environ 400 millions de dollars, du spécialiste canadien du VPN TunnelBear et, ce mois-ci, de Nanosec, une startup de Santa Clara. Les coûts de ces deux dernières acquisitions n’ont pas été dévoilés.