La société californienne de cybersécurité pour le grand public est sur le point d’être rachetée par l’américain Advent International et le britannique Permira, un an seulement après son entrée en bourse. McAfee est valorisée à plus de 10 milliards de dollars, après s’être récemment délestée de sa division entreprise pour la somme de 4 milliards de dollars.

Il s’agirait là d’une des plus grosses acquisitions de tous les temps dans le domaine de la cybersécurité, dans la lignée de l’achat de Proofpoint par Thoma Bravo pour 12,3 milliards de dollars et de l’achat de la division entreprise de Symantec par Broadcom pour 10,7 milliards de dollars.

La majorité des actions de classe A de McAfee appartiennent à la société de capital-investissement TPG, tandis que Snowflake et Thoma Bravo détiennent plus de 10% chacun des actions de classe A de la société, selon les documents déposés en avril dernier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Quant aux actions de classe B, elles sont détenues majoritairement par Intel. TPG et Thoma Bravo détiennent l’un comme l’autre une participation minoritaire significative.

Après diffusion de la dépêche de l’agence de presse Reuters au sujet de ce rachat à venir, l’action McAfee a augmenté de 20%. Pour autant, ni la société ni les deux investisseurs n’ont encore officialisé la transaction.