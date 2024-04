La véritable force d’un partenariat se manifeste souvent en période de turbulences – Snom remercie ses partenaires pour leurs performances exceptionnelles au cours de l’exercice qui vient de s’achever.

Snom, la marque haut de gamme pour les communications basées sur IP, se réjouit de ses résultats commerciaux satisfaisants et récolte les fruits de son ouverture à l’international. Cette année, Snom a observé une croissance particulière en Espagne et en Italie. Dans d’autres régions telles que la France, le Royaume-Uni et la région DACH, l’entreprise a pu maintenir sa position et promouvoir ses produits au Moyen-Orient.

L’année écoulée a été très difficile. L’Europe a notamment connu un comportement d’achat quelque peu prudent en raison de la crise politique mondiale en cours et de l’incertitude économique qui en découle. Malgré cette situation, Snom a réussi à maintenir sa position sur le marché. Snom tient à remercier ses partenaires pour cela.

« Des fabricants de systèmes de téléphonie IP aux revendeurs spécialisés et aux distributeurs du monde entier, tous ont contribué au succès continu de Snom sur le marché », déclare Fabio Albanini, responsable des ventes internationales chez Snom. « Certes, l’introduction de nouveaux produits tels que la gamme hôtellerie et des solutions telles que le M5xx ont contribué à ce succès. Néanmoins, ce que nos distributeurs ont accompli au cours de l’année fiscale écoulée pour répondre aux demandes des revendeurs est extraordinaire ».

Malgré la situation difficile du marché, les distributeurs français de Snom comme Alliance-Com et EDOX ont pu maintenir leur position de partenaires platinum, ACT a maintenu son statut Gold et Itancia a amélioré son positionnement en passant de Official à Gold.

Snom se réjouit à présent de poursuivre une collaboration fructueuse avec ses partenaires, d’emprunter de nouvelles voies et de franchir de nouvelles étapes ensemble.