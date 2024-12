MARA Holdings Inc, société floridienne de minage de bitcoins, est en cours d’achat d’un parc éolien texan de 114 mégawatts. Elle compte le déconnecter du réseau électrique public.

Le parc éolien en question est situé à une centaine de kilomètres au nord de la ville d’Amarillo. Il s’agit d’une co-entreprise du National Grid Plc et du Washington State Investment Board.

Les mineurs de cryptomonnaies tendent à s’installer dans des régions où l’énergie est bon marché. Comme le secteur a été fortement critiqué pour sa forte consommation d’énergie et sa dépendance aux énergies fossiles, les mineurs se tournent davantage vers des énergies renouvelables comme l’hydroélectricité, le solaire ou l’éolien.

« En réutilisant les machines et en les alimentant avec de l’énergie 100% renouvelable et sans marge, nous tirons parti de ressources renouvelables qui auraient autrement été réduites », déclare Fred Thiel, le PDG de Mara, dans un communiqué.

Cependant, nombre de locaux sont loin d’être ravis de cette transaction et se mobilisent pour la contrer. Et pour cause : le parc éolien racheté par Mara pourrait alimenter jusqu’à 100.000 foyers texans en électricité.

Il faut dire que le Texas est devenu un Etat privilégié des mineurs de bitcoins ces trois dernières années, en raison de sa fiscalité accommodante, de sa réglementation minimale sur le sujet et de ses vastes terres battues par le soleil et le vent. La Chine interdit désormais strictement le minage de bitcoins depuis 2021.

Cette situation soulève des questions éthiques et illustre comment le service public est pris en étau par le libéralisme économique.

La vente – dont le montant n’a pas été divulgué – est partie pour être conclue en début 2025, sous réserve des approbations réglementaires.