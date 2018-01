Le marché du PC a subi une baisse annuelle de 2,0%, au cours du quatrième trimestre 2017 pour se stabiliser à 71,6 millions d’unités indique Gartner. « Les envois de PC ont augmenté en Asie/Pacifique, au Japon et en Amérique Latine. La baisse des envois constatée dans la zone EMEA a été modérée. En revanche, le marché américain a connu une forte baisse qui contrebalance les résultats généralement positifs dans d’autres régions », explique dans un communiqué Mikako Kitagawa, analyste principal au cabinet d’analyse. Selon lui ces résultats confirment que le PC n’est plus un cadeau populaire pour les fêtes de fin d’année, mais que ce type d’équipement ne va pas pour autant disparaître des foyers. « Le PC va plutôt devenir un équipement plus spécialisé destiné à des objectifs bien précis. Les acheteurs vont rechercher la qualité et les fonctionnalités plutôt que des prix bas, ce qui va accroître le prix de vente moyen et augmenter la profitabilité à long terme. Cependant, jusqu’à ce que ce point soit atteint, le marché devra passer par une phase de rétrécissement causé par un nombre plus restreint d’utilisateurs. »

Si l’on s’en tient aux fournisseurs, grâce à une croissance de 6,6% de ses ventes, HP évince Lenovo de la première place du marché dont les ventes reculent de 0,7%. Avec des livraisons en progression de 0,7%, Dell conserve la troisième place du podium, devant Apple. Avec chacun une part de marché de 6,6%, Asus (-11,3%) et Acer (-5,4%) occupent la cinquième place ex-aequo.

Sur l’ensemble de l’année, le classement est à peu de choses près semblable, HP coiffant au poteau Lenovo, suivi de Dell, Apple, et Asus.

Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 4Q17 (Thousands of Units)

Company 4Q17 Shipments 4Q17 Market Share (%) 4Q16 Shipments 4Q16 Market Share (%) 4Q17-4Q16 Growth (%) HP Inc. 16,076 22.5 15,084 20.7 6.6 Lenovo 15,742 22.0 15,857 21.7 -0.7 Dell 10,841 15.2 10,767 14.7 0.7 Apple 5,449 7.6 5,374 7.4 1.4 Asus 4,731 6.6 5,336 7.3 -11.3 Acer Group 4,726 6.6 4,998 6.8 -5.4 Others 13,990 19.6 15,599 21.4 -10.3 Total 71,556 100.0 73,015 100.0 -2.0

Notes: Data includes desk-based PCs, notebook PCs and ultramobile premiums (such as Microsoft Surface), but not Chromebooks or iPads. All data is estimated based on a preliminary study. Final estimates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channels.

Source: Gartner (January 2018)

Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2017 (Thousands of Units)

Company 2017 Shipments 2017 Market Share (%) 2016 Shipments 2016 Market Share (%) 2017-2016 Growth (%) HP Inc. 55,162 21.0 52,734 19.5 4.6 Lenovo 54,714 20.8 55,951 20.7 -2.2 Dell 39,871 15.2 39,421 14.6 1.1 Apple 19,299 7.4 18,546 6.9 4.1 Asus 17,967 6.8 20,496 7.6 -12.3 Acer Group 17,088 6.5 18,274 6.8 -6.5 Others 58,435 22.3 64,683 23.9 -9.7 Total 262,537 100.0 270,106 100.0 -2.8

Notes: Data includes desk-based PCs, notebook PCs and ultramobile premiums (such as Microsoft Surface), but not Chromebooks or iPads. All data is estimated based on a preliminary study. Final estimates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channels.

Source: Gartner (January 2018)