Le fonds d’investissement américain Integrity Partners est en négociation avancée pour prendre le contrôle de l’entreprise israélienne de logiciels espions NSO Group a fait savoir le journal israélien Haaretz. Après le scandale planétaire sur l’utilisation du logiciel espion Pegasus, NSO a été placé sur la liste noire des Etats-Unis en novembre dernier et doit faire face à de multiples procédures judiciaires. Le mois dernier, Bloomberg avait déjà révélé que fragilisé par sa dette financière NSO avait ouvert des discussions avec plusieurs fonds d’investissement pour un refinancement ou une vente pure et simple. Mais aucun nom n’avait été avancé.

Selon le journal israélien, Integrity Capital aurait pour projet de créer une société appelée Integrity Labs qui prendrait le contrôle de NSO et injecterait 300 millions de dollars dans l’entreprise. Pour faire table rase, le plan prévoirait d’annuler les contrats d’exportation existants (déjà ramenés de 102 à 37 pays en novembre dernier), pour ne garder comme clients que les cinq membres de l’alliance de renseignement Five Eyes : les Etats-Unis, l’australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Canada. En espérant ainsi poursuivre le développement de Pegasus.

Lancé par d’anciens soldats américains, Integrity Partners promettrait également « de faire pression sur l’administration américaine pour qu’elle retire NSO de la liste noire et qu’elle fasse face aux pressions et aux poursuites d’Apple, Meta, Google, Microsoft, Citizen Lab, Amnesty et autres. »

Interrogé sur ce dossier par plusieurs médias, NSO Group s’est borné à déclarer : « Un certain nombre de sociétés de capital de risque américaines sont très intéressées, et nous entretenons des contacts avec chacune d’entre elles. Tout autre rapport est incorrect. »

NSO Group avait fait l’objet d’une première acquisition en 2014 par Francisco Partners, qui avait pris une participation de 70% valorisant alors l’entreprise 130 millions de dollars. En 2019, ces parts avait été revendues au fond britannique Novalpina associé aux cofondateurs Shalev Hulio et Omri Lavie, ainsi qu’aux membres de l’équipe de direction de la société, pour une valeur estimée à 1 milliard de dollars. En 2021, Novalpina avait par ailleurs mandaté le cabinet de conseil américain Berkeley Research Group (BRG) pour conduire la cession de ses actifs.

Selon le journal israélien Globes, BRG aurait reçu d’Integrity Partners et d’un autre fond américain des offres comprises entre 1 et 1,12 milliard de dollars. Mais l’opération est rendue plus difficile par un conflit qui oppose BRG et les dirigeants de NSO sur trois sociétés affiliées à NSO Group et qui pourraient être incluses dans la transaction.