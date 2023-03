Un incendie a gravement endommagé le datacenter Maxnod de l’opérateur Adeli, le 28 mars. D’une surface de 1100m2, ce datacenter et centre d’hébergement est situé à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), près de Lyon. L’incendie s’est déclaré dans le local des batteries des panneaux photovoltaïques, alors qu’un nouveau stock de batteries au lithium étaient en cours d’installation. Le départ de feu, qui n’a pas pu être maitrisé par l’équipe du site, a nécessité l’intervention de 49 engins et 81 sapeurs-pompiers, qui sont parvenus à circonscrire le sinistre au bout de quelques heures.

L’incendie a détruit l’installation électrique et une partie des câbles de fibre optique, mettant à l’arrêt le datacenter et privant les clients du site d’accès internet et à leurs données. Parmi eux, le CHRU de Strasbourg dont les sites web sont restés indisponibles jusqu’au lendemain. La salle des serveurs n’a pas été touchée par les flammes ce qui laisse espérer que les données n’ont pas été perdues mais les fumées abondantes ont recouvert de suie une partie des baies et des serveurs.

« Un incendie a éclaté, causant des dommages importants à nos infrastructures et affectant temporairement la disponibilité de nos services, y compris notre offre d’opérateur fibre », a déclaré Maxnod dans un communiqué après le sinistre. La société a déclenché son Plan de Reprise d’Activité et précisé qu’elle prévoyait de rétablir les services internet fibre dans la soirée de jeudi.

C’est un coup dur pour l’opérateur régional qui avait construit son datacenter en 2009 et le présentait sur son site comme le premier de la région Rhône-Alpes répondant aux spécifications de haute performance Tier4. L’entreprise avait aussi lourdement investi dans les énergies renouvelables avec l’installation de centaines de panneaux solaires et de batteries pour le stockage d’energie qui auront conduit à la catastrophe.

Comme pour l’incendie du datacenter d’OVH à Strasbourg il y a deux ans, les rapports d’enquêtes permettront de faire toute la lumière sur le sinistre, d’en dégager les responsabilités mais aussi d’en tirer des enseignements sur les mesures de sécurité à mettre en œuvre.