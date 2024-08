Pour la sixième édition consécutive, UiPath est positionné comme leader du Quadrant magique Gartner consacré aux logiciels d’automatisation RPA (Robotic Process Automation ou robots d’automatisation des processus). Dans la précédente édition 2023, le fournisseur était classé premier pour sa capacité d’exécution mais devancé par Microsoft en termes d’exhaustivité de la vision. Il l’emporte cette fois sur les deux axes.

La plateforme UiPath Business Automation comprend la RPA, l’IA, le NLP, l’automatisation des API, l’orchestration des processus, le développement d’applications low-code, l’exploration de processus et de tâches, l’IDP et les tests d’applications.

Gartner applaudit la stratégie produit du fournisseur, centrée sur l’intégration de l’IA générative à la plateforme. Les autres points forts d’UiPath sont son immense écosystème de 6 000 partenaires intégrateurs et sa viabilité, étant l’acteur avec la plus forte part de marché. Revers de la médaille, l’offre est l’une des plus chères, tout comme le sont les services autour de la plateforme, bien que pas irréprochables selon certains clients.

« Nous pensons que cette reconnaissance illustre notre engagement à stimuler l’innovation et à fournir une plateforme d’automatisation et d’IA d’entreprise de premier ordre », commente dans un communiqué Graham Sheldon, directeur des produits d’UiPath. « Nous profitons pleinement de l’énorme opportunité qu’offre la puissance de l’IA combinée à l’automatisation pour permettre des automatisations plus avancées capables de gérer les processus les plus complexes. »

A noter que dans cette édition, Gartner a évalué 13 fournisseurs contre 16 en 2023. Quatre fournisseurs ont fait leur sortie (Cyclone Robotics, EdgeVerve Systems, Hyland, Nice) en raison de l’évolution de leur activité ou parce qu’ils ne répondaient plus aux critères d’éligibilité. ServiceNow fait son entrée dans la catégorie des visionnaires.

Avec la sortie de Nice, il ne reste cette année que quatre leaders. Automation Anywhere se classe second sur l’axe de l’exécution et Microsoft sur l’axe de la vision. SS&C Blue Prism occupe la quatrième place.