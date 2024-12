L’action de Pure Storage a bondi de plus de 20% en bourse après la publication des résultats du troisième trimestre. Le spécialiste du stockage a annoncé des bénéfices et des ventes supérieurs aux attentes mais surtout confirmé la signature d’un contrat de conception autour de sa technologie DirectFlash avec « l’un des quatre premiers hyperscalers ».

Alors que les hyperscalers cherchent des alternatives pour remplacer les disques durs, Pure Storage propose de les remplacer par de la mémoire flash, offrant une plus grande densité et une moindre consommation électrique.

« Cette victoire est l’avant-garde de la technologie Pure Flash qui deviendra la norme pour tout stockage en ligne hyperscaler, offrant des performances et une évolutivité inégalées tout en réduisant également les coûts d’exploitation et la consommation d’énergie », s’est félicité Charles Giancarlo, PDG de Pure Storage.

« Pour décrire pleinement cette opportunité, nous travaillons avec des hyperscalers pour utiliser notre technologie avec une architecture unique et cohérente pour l’ensemble de leur stockage en ligne, y compris un stockage en masse à bas prix, un stockage quasi-ligne aux performances plus élevées ainsi qu’un stockage à haute vitesse pour les cas d’usage les plus exigeants, y compris l’IA », a-t-il précisé lors de ses échanges avec les analystes.

Au troisième trimestre, Pure Storage a réalisé un chiffre d’affaires de 831 M$, en hausse de 9% sur un an. Le bénéfice par action diluée (non Gaap) est resté stable à 0,50$. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 814,9 M$ et un bénéfice par action de 0,41$.

La société a déclaré qu’elle prévoyait un chiffre d’affaires de 867 M$ pour le quatrième trimestre, contre un consensus de 865,3 M$. Elle relève légèrement ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2025 de 3,10 à 3,15 Md$, reflétant une augmentation de 11,5 % d’une année sur l’autre. Elle s’attend enfin à ce que les opportunités hyperscale contribuent significativement à ses revenus d’ici l’exercice 2027.