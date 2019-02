Au cours de son troisième trimestre clos le 31 décembre dernier, Lenovo a enregistré 14 milliards de dollars de revenus. Cela représente une croissance de 8,5% sur un an (12,8% en excluant l’impact des taux de change) et le chiffre d’affaires du groupe le plus élevé en 4 ans. Le bénéfice avant impôts atteint 350 millions de dollars, soit une hausse de 133% par rapport à l’année précédente. Il s’agit d’un record historique pour la société dont toutes les activités ont enregistré une amélioration de leurs bénéfices. Le bénéfice net s’établit à 233 millions de dollars contre une perte nette de 289 millions de dollars enregistrée un an auparavant. Le bénéfice par action est de 1,96 cent.

Au cours du trimestre, les activités PC et Smart Devices (PCSD) ont généré un chiffre d’affaires de 10,7 milliards de dollars, en hausse de 11,6% en glissement annuel. Les revenus de l’activité PC ont progressé de 16%, surperformant le marché de plus de 17 points. Le fabricant chinois a maintenu sa position de leader mondial des ventes de PC avec une part de marché de 24,6%.

Le groupe Mobile Business (MBG) a enregistré son premier bénéfice (3 millions de dollars) depuis l’acquisition de Motorola en octobre 2014. Cette évolution, le groupe l’attribue à sa stratégie visant à réduire les dépenses, à rationaliser le portefeuille de produits et à se concentrer sur les marchés clés.

Le Data Center Group (DCG) enregistre une croissance de ses bénéfices pour le cinquième trimestre consécutif et une augmentation de 31% de son chiffre d’affaires qui atteint 1,6 milliard de dollars. La croissance se vérifie dans toutes les zones géographiques, atteignant trois chiffres en Amérique du Nord et deux chiffres en Asie-Pacifique, dans la zone EMEA ainsi qu’en Amérique latine. La co-entreprise avec NetApp, désormais opérationnelle en Chine, devrait encore renforcer le portefeuille produit et élargir les opportunités commerciales estime le groupe.

« Lorsque nous nous sommes lancés dans notre processus de transformation intelligente, notre objectif était de restaurer puis d’accélérer la dynamique commerciale de Lenovo, tout en fournissant à nos clients et partenaires les meilleures technologies en matière de smart IoT, d’infrastructure intelligente et de solutions verticales intelligentes. Nous avons fait exactement cela et plus encore. Notre force et notre position en tant qu’organisation technologique mondiale la plus prolifique du secteur sont fermement établies. Ce que je suis le plus heureux de voir, c’est la façon dont Lenovo suit la tendance actuelle du secteur. Nous sommes forts, nous avons enregistré des résultats records ce trimestre et nous devenons encore plus forts », affirme dans un communiqué Yang Yuanqing, président du conseil d’administration de Lenovo.

La société est en effet optimiste quant à la poursuite de sa croissance, tout particulièrement en Chine, et se concentrera sur le marché premium. Interrogé par Reuters, Yang Yuanqing a évoqué la guerre commerciale avec les Etats-Unis. « Nous ne voulons certainement pas voir plus de guerre commerciale, ni de tension politique. Si cela continuait, cela toucherait tout le monde, pas seulement nous, mais toutes les multinationales. » Le dirigeant a également expliqué que sa société était bien préparée à la volatilité géopolitique et économique, ses sites de production étant répartis en Chine, aux États-Unis, en Inde, au Brésil, au Japon et au Mexique, ce qui garantit un approvisionnement stable.

Les actions de Lenovo ont progressé de 11,4% jeudi matin.