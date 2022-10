14,1 milliards de dollars de revenus en trois mois : le rapport financier de Big Blue au troisième trimestre 2022 montre que l’ordinateur central est encore loin d’être mort et que le cloud hybride se porte très bien. Ce chiffre d’affaires trimestriel représente une augmentation de 15% en glissement annuel, pour un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars.

À l’heure où la plupart des entreprises poursuivent une transition vers le cloud computing et où beaucoup d’entre elles affinent leur stratégie de sortie des mainframes, IBM enregistre une croissance à deux chiffres de ses activités mainframes. L’entreprise fait état d’un bond de 98% du chiffre d’affaires de sa gamme z d’ordinateurs centraux. Pour rappel, IBM a lancé l’ordinateur central z16 en avril dernier et a commencé à le vendre au deuxième trimestre 2022.

La division infrastructure d’IBM – qui comprend l’infrastructure hybride, l’infrastructure distribuée, le support et les mainframes – a enregistré un chiffre d’affaires total de 3,4 milliards de dollars, en hausse annuelle de 23,1%. Les activités d’infrastructure hybride et distribuée ont augmenté respectivement de 41% et 21%.

L’activité logicielle du fournisseur, qui comprend les services de traitement des transactions, la filiale Linux d’entreprise Red Hat, l’automatisation, l’intelligence artificielle (IA) et les produits et services de sécurité, a enregistré un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dollars, en hausse de 14,2% sur un an. Plus en détails, le chiffre d’affaires des services de traitement des transactions a augmenté de 33%, suivi par Red Hat (+18% en glissement annuel). Le chiffre d’affaires des produits de sécurité a augmenté de 6%, suivi par l’IA et l’automatisation, dont le chiffre d’affaires a augmenté respectivement de 4% et 3%.

Dans la partie Conseil, qui comprend la « transformation des entreprises », le conseil en technologie et les opérations d’application, IBM a déclaré un revenu total de 4,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 14% en glissement annuel.

« Nous avons investi plus d’un milliard de dollars dans des acquisitions, ce qui a été plus que compensé par le produit des activités cédées », déclare le directeur financier d’IBM, James Kavanaugh, lors d’une conférence sur les résultats de l’entreprise. Le fournisseur a réalisé sept acquisitions depuis le début de l’année 2022.