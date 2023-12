Dell a publié les résultats de son troisième trimestre fiscal 2024 clos fin novembre en dépassant les attentes des analystes sur ses bénéfices mais en décevant sur l’évolution de ses revenus. Le constructeur de Round Rock au Texas a enregistré un chiffre d’affaires de 22,3 Md$ en baisse de 10% d’une année sur l’autre. Le consensus FactSet visait 23,1 Md$. C’est le cinquième trimestre consécutif de baisse des ventes, qui résulte d’une glissade de 14% des revenus des produits à 16,2 Md$ tandis que les services progressent de 4% à 5,6 Md$.

La division de solutions clients (CSG), composée essentiellement de PC, a vu ses revenus baisser de 11% d’une année sur l’autre à 12,2 Md$, avec un bénéfice d’exploitation qui s’est élevé à 925 M$. Les ventes de la branche professionnelle ont diminué de 8% à 9,8 milliards de dollars ,celles de la branche grand public ont de leur côté baissé de 19% à 2,4 milliards de dollars.

La division de solutions d’infrastructures (ISG) a vu ses revenus baisser de 12% d’une année sur l’autre à 8,4 Md$, avec un bénéfice d’exploitation qui s’est élevé à 1,1 Md$. Le chiffre d’affaires des serveurs et des réseaux s’est élevé à 4,7 Md$ en baisse de 10%. Les revenus du stockage ont chuté de 13 % à 3,8 Md$.

« Notre activité serveurs et réseaux a augmenté de 9 % en séquentiel, alimentée par l’intérêt des clients pour les technologies d’IA génératives », souligne le directeur de l’exploitation Jeff Clarke dans un communiqué. « A l’approche de l’exercice 25, nous prévoyons une croissance des revenus compte tenu des vents favorables à notre activité. »

La reprise est toutefois très progressive puisque sur l’ensemble du périmètre d’ISG la croissance séquentielle est stable et elle est en baisse de 5% pour CSG.

Pour le trimestre, Dell déclare un bénéfice net GAAP de 1,5 md$, ou 1,36 $ par action, en baisse de 10% sur un an. Sur une base non-GAAP, le bénéfice net est de 2 Md$, soit 1,88 $ par action, en baisse de 18%. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à un bénéfice de 1,46 $ par action.

Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, les revenus sont attendus entre 21,5 et 22,5 Md$. Une croissance séquentielle à un chiffre est attendue pour ISG portée par les serveurs traditionnels et à la croissance saisonnière du stockage et encore une baisse séquentielle à un chiffre pour CSG. Le bénéfice devrait être de 1,70 $ par action (+/- 10 cents).