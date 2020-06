La pandémie de Covid-19 a nui aux ventes de serveurs et de baies de stockage mais a été profitable aux livraisons des PC professionnels de la société texane. A l’issue du premier trimestre, clos le 1er mai, de l’exercice 2021 décalé, notamment dopé par les commandes d’ordinateurs portables Latitude, le chiffre d’affaires du Client Solutions Group a ainsi augmenté de 2% à 11,1 milliards de dollars comparé à la même période il y a un an. En revanche, les revenus de l’Infrastructure Solutions Group (ISG) ont chuté de 8% pour atteindre 7,6 milliards de dollars au cours du trimestre. Dans l’ensemble (y compris le chiffre d’affaires de VMware), avec 21,9 milliards de dollars affichés, les revenus du premier trimestre ont été stables.

« Alors que les clients transféraient leurs dépenses vers des solutions distantes et la continuité des activités, ils l’ont fait au détriment des dépenses d’infrastructure, entraînant une baisse des commandes pour ISG », a commenté Jeff Clarke, vice-président et directeur d’exploitation de la société lors de la présentation des résultats aux analystes, rapporte CRN. « Bien qu’en baisse, nous avons constaté une amélioration des performances des serveurs et nous prévoyons de gagner des parts en volume et en revenus pour les serveurs traditionnels lorsque les résultats du serveur IDC x86 seront publiés le mois prochain. »

Côté stockage, le dirigeant a noté comme points positifs une croissance à deux chiffres de VxRail et de Powermax ainsi qu’une demande solide pour des solutions de stockage non structuré.

Dell Technologies a généré au cours du trimestre un bénéfice d’exploitation GAAP de 702 millions de dollars, en croissance de 28% en année glissante, et un bénéfice d’exploitation non GAAP de 2,2 milliards de dollars. Le bénéfice net GAAP a cependant chuté de 45% à 182 millions de dollars. Le bénéfice net non GAAP a quant à lui reculé de 5% pour atteindre 1,1 milliard de dollars.

La société, qui a retiré ses prévisions budgétaires pour l’ensemble de l’exercice au mois de mars, n’a pas fourni de détails concernant le trimestre en cours.