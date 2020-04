Sans surprise, le Covid-19 a un impact terrible sur l’emploi des cadres en général et des cadres informatiques en particulier. Dans sa dernière note, l’Apec constate une baisse de 40% par rapport à l’année dernière des recrutements dans les 3 secteurs-clés qui génèrent le plus d’emplois cadres, c’est-à-dire les activités informatiques, l’ingénierie R&D et le conseil et gestion des entreprises. Si l’on s’en tient au seul secteur informatique, la baisse est de 38%.

Voilà pour la moyenne nationale. Certaines régions enregistrent des baisses encore plus fortes. C’est le cas des Hauts-de-France, du Centre-Val de Loire, de la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi de l’Île-de-France, le plus grand pourvoyeur du marché de l’emploi cadre.

Même si ce dernier est traditionnellement moins sensible aux crises, il est certain que, dans le contexte sanitaire inédit actuel, les 67.000 recrutements de cadres informaticiens annoncées en début d’année ne seront pas atteints pas en 2020 assure l’Apec. « La santé financière des entreprises risque d’être fragilisée par la crise, ce qui pourrait réduire de façon drastique leurs investissements. Or, les recrutements de cadres sont fortement liés aux niveaux d’investissements », rappelle l’association. Celle-ci refuse toutefois de fournir une tendance précise des recrutements, des prévisions hâtives, à chaud, ayant selon elle peu de probabilités de s’avérer exactes. « Certaines entreprises ont choisi de stopper leurs recrutements quand d’autres les reportent. Dans cette crise sans précédent, notre observatoire de l’emploi cadre reste attentif à leur posture et leurs comportements. Dès la sortie du confinement, vraisemblablement très progressif, le niveau d’offres d’emploi pourra de nouveau être analysé et nous pourrons également affiner nos prévisions », promet dans la note Bertrand Hébert, directeur général de l’Apec.