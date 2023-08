L’éditeur japonais de cybersécurité Trend Micro propose à ses partenaires de distribution d’ajouter des services gérés autour de sa plateforme de détection des menaces basée sur l’IA.

Les partenaires qui se sont jusque-là concentrés sur la revente et qui « se transforment en une approche de services, peuvent étendre leurs offres », commente Louise McEvoy, responsable des canaux de distribution de Trend Micro aux Etats-Unis, auprès de CRN.

« Parallèlement, les partenaires qui proposent déjà des services gérés basés sur Vision One – notamment les MSSP – pourront offrir des fonctionnalités telles que le multi-tenant, des capacités SOAR (orchestration de la sécurité, automatisation et réponse) étendues et un large éventail d’intégration avec des outils tiers ».

L’éditeur ajoute une catégorie MSP (Managed Service Providers) à son programme partenaires pour mieux les accompagner dans la commercialisation de sa nouvelle offre, de manière à ce qu’ils puissent proposer des SOC en mode as-a-service.

« Le lancement de Vision One for Service Providers de Trend Micro a été renforcé par la technologie SOC d’Anlyz, acquise par Trend Micro au début de l’année. Les capacités issues de cette acquisition permettent d’assurer une surveillance SOAR et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des produits Trend Micro et tiers, afin de détecter les menaces et autres problèmes de sécurité », ajoute Louise McEvoy.