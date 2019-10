Trend Micro annonce l’acquisition de Cloud Conformity, une jeune pousse australienne à l’origine de solutions de CSPM (Cloud Security Posture Management). Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Créée en 2016, Cloud Conformity fournit des fonctionnalités permettant d’identifier et de corriger automatiquement différents problèmes de configuration de l’infrastructure cloud. Cette acquisition permettra d’élargir la gamme de services cloud de Trend Micro. Favorisant l’optimisation des coûts, elle contribuera à assurer la conformité aux principales normes réglementaires du secteur, notamment RGPD, PCI (Payment Card Industry), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) et NIST (National Institute of Standards and Technology) indique l’éditeur japonais dans un communiqué.

Selon Gartner, d’ici 2023, au moins 99 % des défaillances de sécurité sur le cloud seront imputables au client. Le cabinet d’analyse affirme par ailleurs que les entreprises qui mettent en œuvre une offre de CSPM et l’étendent au développement réduiront de 80 % les incidents de sécurité liés au cloud engendrés par des erreurs de configuration d’ici 2024.

« Depuis l’apparition du cloud il y a plus de dix ans, nous nous sommes efforcés de développer une sécurité intégrée, contrairement à d’autres fournisseurs qui tentent aujourd’hui d’assembler des technologies disparates », affirme dans le communiqué Eva Chen, CEO de Trend Micro. « Bien que de plus en plus d’entreprises passent au cloud, nos clients ont encore bien souvent l’impression d’évoluer à travers un environnement non sécurisé les exposant à des risques non maîtrisés. En tant que partenaire technologique AWS 2019, Cloud Conformity comprend ces implémentations et les risques qu’elles comportent. »

La solution Cloud Conformity est d’ores et déjà disponible chez Trend Micro.