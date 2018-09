Jusqu’à présent, les PME de moins de 300 entreprises devaient être abonnées à Office 365 Business Essentials ou Office 365 Business Premium pour accéder à Teams, la plateforme collaborative en ligne de l’éditeur. Les entreprises abonnées à Office 365 Business pouvaient toutefois télécharger l’application concurrente Slack depuis le Microsoft Store. La situation vient d’évoluer. Désormais, ces dernières ont le droit d’utiliser la version gratuite du produit.

« Plus particulièrement destinée à accompagner le développement des PME, l’application personnalisable, déjà plébiscitée par plus de 200.000 organisations, va dynamiser la collaboration des PME ayant jusqu’à 300 collaborateurs. Cette version gratuite, disponible dans 40 langues, valorise la communication sur tous les écrans (tablette, téléphone mobile, ou ordinateur), les discussions en groupe, les réunions en visioconférence, la prise de notes ou le partage de document », affirme l’éditeur dans un communiqué.

Cependant, toutes les PME ne seront pas logées à la même enseigne. La version gratuite se distingue en effet de la version payante par l’absence de certaines fonctionnalités (planification et enregistrements des réunions, appels téléphoniques, services d’audioconférences). Absence également d’outils d’administration (gestion des utilisateurs et des applications, création de rapports). Enfin, le stockage est limité à 2 Go par utilisateur et 10 Go de stockage partagé. Il est peu probable que les futures fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (traduction automatique, Cortana, transcription automatique…) fassent partie du package.

« Avec la nouvelle version gratuite de Teams, les collaborateurs des PME vont faire rimer convivialité et efficacité », promet Microsoft. Pas sûr que les utilisateurs de Slack se ruent sur le produit.