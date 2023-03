Après les Gafam, est-ce au tour des sociétés de services américaines de licencier à tour de bras ? Un mois après avoir acquis la société Itoc, un partenaire consultant d’Amazon Web Services, le cabinet de conseil Thoughtworks annonce licencier environ 500 personnes, soit 4% de ses effectifs.

Le spécialiste du conseil en logiciels de Chicago emploie 12.500 salarié·e·s dans 18 pays, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine.

L’action de Thoughtworks a chuté d’environ 15% en bourse à la suite de la publication des résultats financiers de son quatrième trimestre 2022. Ses prévisions de ventes pour le premier trimestre 2023 ont baissé de 5% par rapport à l’an précédent.

Pour autant, l’ESN déclare avoir généré 311 millions de dollars de chiffre d’affaires au dernier trimestre, soit une augmentation de 8% d’une année sur l’autre. Sur l’ensemble de l’année 2022, la société a déclaré 1,3 milliard de dollars de revenus, soit une augmentation de 21% par rapport à 1,07 milliard de dollars en 2021. Sa capitalisation boursière est de 2,4 milliards de dollars actuellement.

L’annonce des licenciements de la part de Thoughtworks a lieu juste après l’acquisition d’Itoc le mois dernier. Thoughtworks a récemment obtenu le statut de partenaire de services AWS Premier Tier, le niveau de partenariat le plus élevé d’AWS. Sa dernière acquisition possède plus de 100 certifications AWS, notamment en matière de cybersécurité et de Software as a Service (SaaS). Les détails financiers de la transaction de rachat n’ont pas été divulgués.