L’éditeur Custocy, expert français en Intelligence Artificielle pour la détection d’intrusions réseau, renforce son équipe de direction en annonçant le recrutement d’un spécialiste unanimement reconnu pour son savoir-faire et sa capacité à piloter et à déployer des projets de cybersécurité à très forte valeur ajoutée. Plus globalement, cette annonce s’inscrit dans le prolongement du lancement de la nouvelle stratégie commerciale de l’éditeur qui vise à le positionner comme une référence souveraine et incontournable sur le marché français du NDR.

Dans le cadre de sa mission, Thomas TRANIER accompagnera Custocy dans la mise sur le marché à grande échelle de son offre NDR auprès des entreprises et structures publiques. Dans ce contexte, il construira, animera et fera évoluer un réseau de partenaires intégrateurs et spécialistes du SOC. Il sensibilisera également les entreprises et clients finaux sur la nécessité de mettre en œuvre la solution Custocy bâtie sur la puissance de l’IA pour accroître leur détection grâce à une surveillance continue de leur infrastructure réseau.

Thomas TRANIER précise « Lorsque l’on m’a présenté en 2024 les premiers résultats du NDR Custocy, j’ai été impressionné. Pour la première fois, les promesses d’un éditeur de logiciel autour de l’efficacité de l’IA dans le monde de la cyber détection étaient tenues. Je rejoins une équipe incroyablement talentueuse et ambitieuse et remercie Thierry Bardy et Sébastien Sivignon pour la confiance qu’ils m’accordent. »

Thomas TRANIER bénéficie d’une solide expérience professionnelle. Diplômé de l’École Polytechnique et de Telecom Paris, il a évolué pendant plus de dix ans dans de grandes sociétés françaises de services en cybersécurité comme Orange Cyberdefense, Atos ou encore Neverhack. Il a notamment dirigé des activités de SOC et de CERT. Entre 2018 et 2022, il a occupé différents postes de responsables de la cyber protection d’organisations françaises critiques dans différents ministères et entreprises du CAC 40.

« Spécialisé depuis 2022 dans le M&A et le conseil en stratégie dans le secteur de la cybersécurité, j’ai aujourd’hui la chance d’accompagner Custocy dans son développement en France et à l’international, tant sur la stratégie commerciale que sur la création de partenariats technologiques majeurs », conclut Thomas TRANIER.