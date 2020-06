C’est une surprise de taille. Après 25 ans de présence chez Capgemini, Thierry Delaporte succède à Abidali Neemuchwala à la tête du groupe indien de services IT Wipro. Après un passage de 3 ans chez Artur Andersen, ce diplômé en droit de la Sorbonne et en économie et finance de Sciences Po avait rejoint Capgemini en 1995 comme auditeur interne, gravissant ensuite les échelons pour occuper en janvier 2018 le poste de directeur général délégué, puis en mars dernier celui de directeur général adjoint, membre du comité exécutif du groupe de services. Avant cela, il avait notamment supervisé les opérations de Capgemini en Inde et dirigé le programme de transformation du groupe.

« Je suis ravi d’accueillir Thierry en tant que CEO et administrateur de l’entreprise. Thierry a un bilan de leadership exceptionnel, une forte exposition internationale, une expertise stratégique approfondie, une capacité unique à forger des relations clients de longue date et une expérience avérée dans la conduite de la transformation et la gestion des perturbations technologiques. Nous pensons que Thierry est la bonne personne pour diriger Wipro dans sa prochaine phase de croissance », explique dans un communiqué le président de Wipro, Rishad Premji. Ce dernier accompagnera Thierry Delaporte dans son nouveau rôle jusqu’au 5 juillet.

« Je suis très honoré d’être invité à diriger Wipro, une entreprise extraordinaire et une entreprise citoyenne exemplaire dotée d’un riche héritage technologique fondé sur de solides fondements de valeurs. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Rishad, le conseil d’administration, la haute direction et les employés extrêmement talentueux de Wipro pour ouvrir un nouveau chapitre de croissance et bâtir un avenir meilleur pour toutes nos parties prenantes », assure dans le document le nouveau CEO.

Celui-ci sera basé à Paris et rapportera à Rishad Premji.