30% des plaintes reçues par la Cnil (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) seraient liées au non-respect des délais légaux de 30 jours encadrés par le Règlement de protection des données personnelles (RGPD). Le grenoblois Tessi affirme que sa plateforme d’automatisation Sqalia BPA pourrait diminuer considérablement le traitement des demandes d’accès aux données, de 33 jours à une journée seulement.

« Notre approche basée sur l’IA nous permet d’atteindre un niveau de conformité optimal tout en libérant nos équipes pour des tâches à plus forte valeur ajoutée » souligne Amine Talbi, directeur de conformité & DPO du groupe Tessi, dans un communiqué. « La plateforme cloud native exploite l’intelligence artificielle générative pour assurer une analyse sémantique des demandes d’accès RGPD, l’automatisation contextuelle du traitement des données personnelles et la gestion sécurisée du cycle de vie des données, incluant leur anonymisation et leur suppression ».

Tessi précise que sa plateforme s’adapte à d’autres processus métier critiques : la gestion documentaire, l’automatisation des flux de travail ou encore l’optimisation des parcours d’utilisation.