En début d’année, Les Echos révélaient que TDF, ou plutôt ses principaux actionnaires, avaient mandaté Morgan Stanley et BNP Paribas en vue d’une cession des 14.000 pylônes de l’opérateur d’infrastructures avec la ferme volonté de récupérer bien plus que leur mise de 3,5 milliards d’euros.

Sans doute émoustillés par la prouesse d’Altice, qui avait réussi à céder 49,9% de ses 10.200 pylônes à KKR pour 18 fois la marge d’exploitation, les Canadiens Brookfield et PSP espéraient une cession à six milliards d’euros. Malheureusement pour eux, aucune offre n’a reflété leurs attentes révèlent Les Echos. Ils ont donc décidé de jeter l’éponge.

D’après nos confrères, trois offres auraient été remises, dont l’une provenant d’investisseurs américains, valorisant TDF autour de 14,5 fois la marge d’exploitation,

Selon un observateur, l’activité de TDF repose trop sur l’audiovisuel, un secteur à la peine. L’opérateur, dont les revenus et les marges ne progressent plus, s’est par ailleurs lancé dans le déploiement de la fibre qui n’est pas spécialement rentable. En outre, Free a cédé début mai 5.700 tours en dans l’Hexagone et 2.200 en Italie pour 2 milliards d’euros à l’Espagnol Cellnex, un des groupes qui s’était intéressé au dossier.