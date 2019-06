Talend annonce le recrutement de Frank Thomas au poste de directeur des partenaires pour l’Europe. Il sera chargé d’accroître la présence de Talend en développant son écosystème de partenaires et de renforcer les partenariats stratégiques en Europe. « Fort de son expérience dans les domaines de la gestion des données et de l’intégration dans le cloud, Frank nous aidera à soutenir la croissance de Talend en Europe, ainsi que le succès de nos partenaires et clients », commente dans un communiqué Rolf Heimes, directeur monde du channel et des alliances de la société.

« Talend s’engage à aider les entreprises à obtenir rapidement des données de confiances et à relever les défis complexes de l’intégration dans le cloud, de l’ingestion à la distribution. Disposer d’un solide écosystème de partenaires est donc une priorité stratégique. Grâce à leurs expertises sectorielles, technologiques et régionales, les partenaires sont essentiels pour soutenir la croissance et la demande pour les solutions Talend en Europe, y compris pour les offres d’intégration dans le cloud et de gouvernance des données », précise le spécialiste franco-américain de l’intégration des données.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie IT, Frank Thomas rejoint Talend après avoir occupé divers postes chez Uniserv, dont celui de vice-président des ventes et directeur des partenariats mondiaux. Auparavant, il a occupé divers postes de direction des ventes aux niveaux européen et international chez Reuters et Informatica, ce qui lui a permis d’acquérir une vaste expertise dans les domaines du cloud, de la gouvernance, de la gestion et de l’analyse des données.

Frank Thomas est détenteur d’un master en sciences politiques de la Freie Universität Berlin et d’un Executive MBA de The Open University (Royaume-Uni)