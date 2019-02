Talend vient de présenter ses résultats annuels. Au cours de l’année 2018, le spécialiste franco-américain de l’intégration des données (de plus en plus américain d’ailleurs) a généré un chiffre d’affaires de 204,32 millions de dollars, en croissance de 38 % par rapport à l’exercice précédent.

Les revenus annuels tirés des abonnements ont atteint 174,89 millions de dollars (dont 48,44 millions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 39% par rapport à 2017.

La perte nette s’aggrave de 30% atteignant 40,36 millions de dollars, soit 1,35 dollar par action, comparé à 31,21 millions de dollars un an plus tôt.

« Nous avons terminé l’exercice 2018 avec des revenus records de 48,4 millions de dollars tirés des abonnements au quatrième trimestre, en hausse de 38 % par rapport au quatrième trimestre 2017, et un chiffre d’affaires en hausse de 38% sur l’année 2018, » explique dans un communiqué Mike Tuchen, le CEO de Talend. « Au fil de l’évolution de nos activités, nous nous focalisons de plus en plus sur les opportunités liées au cloud. Nous avons accru nos capacités de mise sur le marché avec l’ajout d’un canal en libre-service et frictionless pour attirer de nouveaux clients dans le cloud. Pour 2019, nous pensons que nous sommes en bonne position pour conquérir une part croissante du marché de l’intégration de données. »

Pour l’exercice en cours, le chiffre d’affaires est attendu dans une fourchette de 56,0 millions de dollars à 57,0 millions de dollars. Il est prévu une perte de 17,9 millions de dollars à 18,9 millions de dollars, soit par action de 0,60 dollar à 0,64 dollar.

Pour l’ensemble de l’année, la firme établie à Redwood City (Californie) prévoit des revenus compris entre 248,0 millions de dollars et 250,0 millions de dollars. La perte est attendue entre 78,3 millions de dollars et 80,3 millions de dollars, soit entre 2,60 dollars et 2,67 dollars par action.