Symantec qui, rappelons-le a dépassé au deuxième trimestre les attentes des analystes, vient d’annoncer deux acquisitions. Les conditions financières de ces transactions ne sont pas révélées.

La première entreprise rachetée par la firme de Mountain View est Appthority, un éditeur créé en 2011 et basé à San Francisco. Il permet une analyse complète de la sécurité des applications mobiles. Il détecte les fonctionnalités malveillantes, les comportements dangereux et indésirables, les risques de perte de données sensibles et les atteintes à la vie privée. « La technologie d’Appthority sera intégrée à SEP Mobile, renforçant encore la capacité de Symantec à protéger le plus large éventail de terminaux et de systèmes d’exploitation modernes », indique Symantec dans un communiqué

« Les applications mobiles sont un vecteur de menace critique que chaque entreprise doit gérer pour protéger la sécurité de son activité », précise dans le document Adi Sharabani, vice-président et directeur, Modern OS Security. « La technologie Appthority étend les capacités de SEP Mobile en limitant les comportements d’applications indésirables, en assurant la conformité aux réglementations et en évaluant les vulnérabilités. »

Dès à présent, l’équipe Appthority et sa technologie deviennent une partie intégrante du secteur de l’activité Sécurité des points d’accès de Symantec. Précisons que la firme de Moutain View a participé au financement de la jeune pousse.

L’autre entreprise acquise est Javelin Networks. Basée à Tel-Aviv, a été fondée en 2014 par des experts en post-exploitation de la Red Team, dont la mission est de protéger toutes les machines connectées à Active Directory (AD) dans le monde. Ils ont développé un logiciel pour protéger AD et les ressources de domaine couramment utilisées, notamment les contrôleurs, les identités et les informations d’identification de domaine. La technologie avancée de Javelin Networks peut détecter les configurations et les backdoors et aider à prévenir les détournements de reconnaissance AD ​​et de justificatifs d’identité par des appareils et applications autorisés.

« A l’heure du cloud, les services de gestion des identités, tels qu’Active Directory, constituent un élément essentiel de l’interaction d’un utilisateur avec les applications et les services de son entreprise. Ils constituent également un référentiel d’informations essentiel que les pirates exploitent régulièrement », affirme dans le communiqué Javed Hasan, vice-président senior des produits pour centres de traitement et centres de données, Symantec. « L’ajout de la technologie Javelin Networks à notre portefeuille de solutions de sécurité des terminaux clients, le plus performant du secteur, offre aux clients de Symantec un avantage unique dans l’un des domaines les plus vulnérables et critiques de l’infrastructure informatique. »

L’équipe et la technologie de Javelin Networks rejoignent eux aussi l’activité Sécurité des points d’accès de Symantec.