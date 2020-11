Issue de la fusion en 2018 de Drobo et de Nexsan, StorCentric s’est développée uniquement par croissance externe. Après avoir mis la main sur Retrospect et Vexata en 2019, la société de Sunnyvale vient d’annoncer le rachat de Violin Systems, sa cinquième acquisition. Placé en décembre 2016 sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, ce pionnier des mémoires flash avait été racheté par Quantum Partners, une filiale de Soros Fund Management, le fonds d’investissement créé par le milliardaire Georges Soros. En novembre 2018, Violin avait lui-même fait l’acquisition de X-IO Systems, la division stockage de X-IO Technologies, à l’origine de baies 100% flash et hybrides. On disait Violin à nouveau en proie à des difficultés financières.

Comme toutes les acquisitions de StorCentric, Violin Systems opérera sous son nom en tant que division de son nouveau propriétaire. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Avec la capacité d’offrir des performances de pointe sur les infrastructures de base, la gamme Violin Systems d’architecture basée sur SSD NVMe 100% flash élargit nos offres 100% flash explique StorCentric dans un communiqué. « Notre vision chez StorCentric est d’offrir un portefeuille complet de technologies de gestion de données qui répondent aux besoins des entreprises en croissance », précise dans le document Mihir Shah, président et CEO de StorCentric et ancien patron de Drobo. « Violin s’inscrit parfaitement dans la feuille de route de nos solutions, à mi-chemin entre nos offres 100% flash Nexsan et Vexata. En tant que nom de premier plan sur le marché des baies 100% flash, nous souhaitons nous appuyer sur ses antécédents en matière d’innovation. »

StorCentric vient par ailleurs de lancer StorCentric Data Mobility Suite (DMS), le premier de ses produits sous sa propre marque. DMS assure la migration, la réplication, la synchronisation et la protection des données lors des déploiements de stockage hétérogènes dans le cloud et sur site (bande et stockage). Le logiciel prend en charge Amazon S3, Google Cloud Storage, Backblaze B2, Wasabi et IBM ICOS.