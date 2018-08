Les partenaires de Drobo et de Nexsan doivent pas s’inquiéter après la fusion des deux fabricants de baies de stockage au sein de StorCentric. Les affaires continueront comme avant a expliqué à MicroScope Mihir Shah, le CEO de Drobo qui a pris la direction de la nouvelle société. Il a indiqué que les deux marques fonctionneront comme des entités séparées et continueront à assurer le support de leurs clients, leurs partenaires et leur channel afin d’assurer la continuité. « Nexsan possède une remarquable gamme de solutions de stockage de classe entreprise qui adresse des besoins professionnels complexes tandis que Drobo s’adresse aux consommateurs éclairés et aux PME. Tous les deux sont des composants essentiels de StorCentric ». Il a expliqué que la société, bien positionnée pour une future croissance et la production de solutions innovantes, allait poursuivre une stratégie de croissance organique mais aussi de croissance externe. « Notre objectif vise des logiciels et des produits additionnels qui adressent les besoins de nos clients et partenaires. »

Mihir Shah a par ailleurs précisé que StorCentric allait adopter un modèle de distribution indirect. Il a aussi expliqué que l’absence de chevauchement entre les deux sociétés acquises permettra aux partenaires de proposer des solutions plus larges une fois l’intégration terminée.

« Drobo et Nexsan ont chacun développé de nouveaux points d’intégration au cloud hybride et ces acquisitions nous offrent l’opportunité de travailler ensemble pour développer des solutions qui automatisent la gestion et la gouvernance des informations sur site et dans le cloud », a de son côté expliqué le directeur technique et fondateur de Nexsan, Gary Watson.