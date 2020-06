Le spécialiste de l’analyse des données Splunk va supprimer 1% de ses effectifs soit environ 70 personnes, une décision qui intervient alors qu’un certain nombre d’entreprises technologiques réduisent licencient face à la crise économique actuelle rapporte Bloomberg.

Lors de la présentation des résultats du premier trimestre, la firme de San Francisco prévoyait des revenus pour le deuxième trimestre inférieurs aux prévisions de Wall Street. « Nos clients de tous les secteurs tentent de comprendre l’impact économique de l’environnement commercial actuel lié au Covid-19. En conséquence, les contrats signés ce trimestre ont eu tendance à avoir une durée plus courte, passant de 34 mois au quatrième trimestre à 27 mois au premier trimestre. Nous constatons surtout cela dans les secteurs les plus durement touchés par la crise comme la vente au détail, l’hôtellerie et les voyages », avait alors expliqué le CEO de la société, Doug Merritt. Splunk est à mi-chemin d’une transition vers le cloud, une activité qui atteint des sommets inégalés avait cependant indiqué le dirigeant le mois dernier à nos confrères.

Les actions de la société se sont redressées au cours des derniers mois, les investisseurs pariant que la demande de logiciels restera résistante dans une économie en ralentissement, avec davantage de pression sur les entreprises afin d’améliorer l’efficacité et la productivité des travailleurs.

Les entreprises technologiques licencient toutefois énormément depuis le début de la pandémie. Selon le site spécialisé Layoffs.fyi 500 entreprises du secteur ont supprimé environ 64.400 emplois depuis le mois de mars.