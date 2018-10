Le développeur de logiciels d’analyse de données Splunk, qui tient sa conférence clients .conf18 cette semaine à Orlando, vient de présenter les innovations et améliorations apportées au programme Partner+ destiné aux distributeurs. Le programme prévoit une assistance et des investissements destinés aux 1.600 partenaires revendiqués par la société dans le monde, y compris des intégrateurs de systèmes d’envergure mondiale, des distributeurs, des revendeurs à valeur ajoutée, des partenaires technologiques, des équipementiers et des fournisseurs de services managés.

« Splunk continue d’investir dans le succès de nos partenaires grâce à notre programme Partner+ », explique dans un communiqué Susan St. Ledger, présidente en charge des opérations terrain dans le monde. « Nous nous engageons à fournir des résultats, quelle que soit l’organisation, l’équipe ou le dataset, et travaillons avec nos partenaires pour tirer parti du chaos naturel du monde des données afin d’offrir de la visibilité et de la valeur pour les clients. Nos bonnes relations avec ceux-ci sont dus aux investissements et aux améliorations apportées l’an dernier et à l’engagement accru des partenaires. »

Développé en juillet 2017, la dernière version du portail Partner+ Portal compte selon l’éditeur plus de 200.000 connexions d’utilisateurs, soit plus du double de l’année précédente. Parmi les améliorations apportées, notons l’ouverture d’une session unique facilitant l’accès aux outils des partenaires, la fourniture automatisée de logiciels non destinés à la revente, un outil de planification et des rapports étendus. Des améliorations mensuelles ont également été introduites.

La nouvelle mouture du programme Partner+, présentée lors du Sommet mondial des partenaires 2018, a quant à elle été lancée officiellement en août dernier. Elle contient notamment des incitations financières en fonction de la performance, une formation des ingénieurs commerciaux et les remises sur les nouveaux logos, une mise à niveau du programme de certification Splunk comprenant le nouveau contenu de l’examen, trois nouvelles certifications et une plateforme d’examen à la sécurisation renforcée. Les partenaires suivant une formation en ingénierie de vente seront récompensés.

Un programme OEM qui permettra aux développeurs de logiciels et aux fournisseurs de solutions d’intégrer la plateforme Splunk à leurs produits, ainsi qu’un programme System Integrator qui permettra aux intégrateurs de créer des solutions verticales à partir de la plateforme Splunk seront lancés au Sommet mondial des partenaires 2019.