Le fournisseur européen de services multitechniques, basé à Cergy-Pontoise, acquiert un expert des infrastructures de centres de données établi à Boulogne-Billancourt.

Les 63 employé.e.s du VAR des Hauts-de-Seine spécialisé en architectures hyperconvergées rejoindront les 45.500 collaborateurs du groupe d’ingénierie dédié à la transition énergétique et à la transformation numérique.

« Ensemble, Infidis et SPIE constituent désormais un acteur majeur sur les infrastructures datacenter, en particulier hyper-convergées en France, capable de proposer à ses clients des solutions complètes d’intégration et de services pour les datacenters » déclare Olivier Domergue, le directeur général de Spie France, dans un communiqué.

En avril dernier, Xavier Daubignard, directeur général de Spie ICS depuis novembre 2020, confiait à Channelnews que la filiale du groupe dédiée aux services numériques recherchait des opportunités de croissance externe. Il avait bon espoir d’aboutir à une opération d’ici la fin 2021. C’est désormais chose faite. Et Xavier Daubignard de souligner les synergies entre les deux sociétés : « Infidis est un excellent complément à nos activités (…) Nous souhaitons porter ces expertises chez nos clients et proposer aux clients d’Infidis des services complémentaires, notamment sur les infrastructures réseaux et sécurité ainsi que sur les services managés. »

Hervé Abraham, fondateur d’Infidis en 1999 et actuel PDG du VAR, appuie lui aussi sur ce point : « La combinaison des expertises de SPIE ICS et d’Infidis nous permettra d’accélérer notre développement en France ».

L’opération reste soumise à l’accord des autorités de concurrence compétentes et le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

La société Spie a précisé qu’elle avait réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 6,6 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 339 millions d’euros en 2020 (contre 6,97 milliards d’euros de CA et un EBITA de 418,4 millions d’euros en 2019). Quant à l’intégrateur Infidis, il a généré une production de l’ordre de 70 millions d’euros en 2020.