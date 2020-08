Sopra Steria a publié fin juillet ses résultats pour le premier semestre 2020. Au 30 juin 2020, le chiffre d’affaires apparaît en recul de 1,8 % par rapport au 1er semestre 2019, à 2,166 milliards d’euros. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires a reculé de 2,6 %. Avec un résultat opérationnel d’activité de 132,8 M€, le taux de marge s’est établi à 6,1% (contre 6,8 % au 1er semestre 2019).

La deuxième société de services française note que si la diminution des commandes clients ou de volumétrie sur les contrats existants a été assez générale, elle a eu une ampleur diverse selon les secteurs d’activité. Ainsi, le secteur aéronautique, qui représentait, à la fin du 1er trimestre 2020, environ 10 % du chiffre d’affaires du Groupe, a été particulièrement touché avec une baisse tendancielle d’activité comprise entre 20% et 30% à partir du 2ème trimestre.

En France, le chiffre d’affaires a reculé de 5,5%, à 864,6 M€, en décroissance organique de 5,5 %. Le recul a été le plus net dans la gestion du cycle de vie produit et le conseil, alors que la gestion d’infrastructures informatiques a connu une moindre décroissance. Le secteur aéronautique qui représentait environ 20 % du chiffre d’affaires à la fin du 1er trimestre 2020 a également eu un impact important. En revanche, la défense et le secteur public sont restés très dynamiques sur le semestre. Au 30 juin 2020, le taux de marge opérationnelle d’activité s’est élevé à 8,2 % (contre 9,3 % au 30 juin 2019).

Compte tenu du contexte, Sopra Steria anticipe une baisse organique du chiffre d’affaires comprise entre 2% et 4% pour l’exercice 2020. Le taux de marge opérationnelle d’activité devrait être compris entre 6% et 7%.

En France, l’exercice devrait également être marqué par l’acquisition de Sodifrance. Sopra Steria a annoncé le 9 juillet 2020 la signature d’un contrat d’acquisition d’un bloc de contrôle représentant 94,03 % du capital de Sodifrance. La réalisation de l’acquisition devrait intervenir courant septembre 2020 et l’offre publique de retrait en octobre.