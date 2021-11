Sopra Steria a publié un chiffre d’affaires consolidé de 1,1 milliard d’euros, en croissance de 13% pour son troisième trimestre. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires a progressé de 8,9%. En France (38 % du chiffre d’affaires groupe), le chiffre d’affaires s’est élevé à 427,6 millions. La croissance organique a atteint 11,4% à comparer à 7,5% sur le trimestre précédent.

« Sopra Steria a réalisé un très bon trimestre et confirme le retour aux niveaux d’activité qui prévalaient avant la crise Covid de 2020. Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs d’amélioration de notre performance pour l’exercice 2021 », a déclaré dans un communiqué du groupe le Directeur Général Vincent Paris

Ce regain d’activité s’est accompagné d’une campagne de recrutement soutenu. Le deuxième ESN français a recruté 3710 nouveaux collaborateurs au cours du trimestre, faisant croitre son effectif de 1,5% par rapport au trimestre précédent.

Sopra Steria a profité de la communication des résultats pour annoncer son projet d’acquisition de la société scandinave de conseil spécialisée en design de services digitaux EGGS Design. Elle emploie environ 120 consultants et devrait réaliser environ 14 M€ de chiffre d’affaires en 2021. Le groupe avait déjà annoncé le mois dernier le rachat du cabinet Eva Group pour se renforcer dans la cybersécurité et se positionner comme l’un des trois leaders du marché.

Les objectifs 2021 qui ont été confirmés par l’ESN sont une croissance organique du chiffre d’affaires supérieure ou égale à 6 %, un taux de marge opérationnelle d’activité compris entre 7,7 % et 8,0 % et un flux net de trésorerie disponible compris entre 150 M€ et 200 M€.